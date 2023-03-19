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Çekmeköy kentsel dönüşüme hazır

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 2002 yılı öncesi yapım ruhsatı alan 33 sitenin yöneticisiyle kentsel dönüşüm toplantısı gerçekleştirdi. Poyraz, riskli yapıların yerinde dönüşümünün hak kaybı olmadan sağlanacağını söyledi.

04:00 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çekmeköy kentsel dönüşüme hazır.

Çekmeköy kentsel dönüşüme hazır.

İstanbul Çekmeköy’de 2002 yılı öncesinde yapım ruhsatı alan 33 sitenin yöneticileri Çekmeköy Belediyesi’nde ağırlandı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, teknik başkan yardımcısı, yapı kontrol, imar ve plan proje müdürleri de hazır bulundu. Site yöneticilerine eski ruhsatlı riskli yapıların hak kaybı olmadan yerinde dönüşümünü sağlayacak yeni imar plan notuyla ilgili bilgiler verildi. Site yöneticilerinin yanı sıra site sakinlerinin de bilgilendirilmesi adına mart ayının son haftasından başlayıp 33 sitede her gün toplantılar yapılacak. Tüm site sakinlerine toplantılar afiş broşür ve SMS yolu ile duyurulacak.

HAK KAYBI OLMAYACAK

Siteleri ve bireysel talepte bulunan tüm vatandaşları bilgilendirdiklerini dile getiren Başkan Poyraz, “Belediye meclisimizden aldığımız kararla yerinde dönüşümü sağlamak için çalışmalarımıza başladık. Çekmeköy merkez bölgesindeki beş mahallenin imar planları geçtiğimiz yıl İBB ve Çekmeköy Belediye Meclisi’mizden oy çokluğu ile geçmişti. Eski ruhsatlı riskli yapıların hak kaybı olmadan yerinde dönüşümünü sağlayacak plan notu ile hemşehrilerimizin güvenilir yapılarda ikamet etmeleri için çalışmalara

başladık” dedi.

2002 ÖNCESİ YAPILAR RİSKLİ DURUMDA

2002 yılı öncesini neden önemsediklerini de dile getiren Başkan Poyraz, “Önemsiyoruz çünkü bu yıl öncesindeki tüm yapılar eski yönetmeliklere göre yapılmış yapı stokları ve riskli durumdalar. Deprem hayatımızın bir gerçeği ve biz de bu doğrultuda elimizi taşın altına koyup üzerimize düşeni yaptık. Devletimiz yeni kredi ve kentsel dönüşüm aşamasındaki kira oranlarına ait yeni kararları da açıkladı. Biz tüm sitelerimizi dolaşıp teknik olarak bunları anlatacağız hep birlikte yerinde dönüşümü sağlamalıyız” diye konuştu.




#İstanbul
#Çekmeköy Belediyesi
#Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
#İmar
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