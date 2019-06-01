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Gündem Çekmeköyde arkadaşını öldüren Özbekistanlı tutuklandı
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İSTANBUL

Çekmeköy'de arkadaşını öldüren Özbekistanlı tutuklandı

Çekmeköy'de, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özbekistanlı şüpheli tutuklandı. Yetkililer, sosyal medyada yer alan "Suriyeli şüpheli cinayet işledi" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını, yaşanan olayda iki tarafın da Özbek olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
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İstanbul'da dün Özbekistanlı üç kişi arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özbekistanlı Shokhjakhon S, Odiljon Hamzaev'i bıçakla boğazından yaraladı.

Olay sonrası Shokhjakhon S. ve diğer şüpheli kaçarken, Odiljon Hamzaev olay yerinde hayatını kaybetti.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, Shokhjakhon S'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki ifadesinde Odiljon Hamzaev'i kendisine küfür ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

  • Suriyeli oldukları iddiası yalan
  • Yetkililer, sosyal medyada yer alan "Suriyeli şüpheli cinayet işledi" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını, yaşanan olayda iki tarafın da Özbek olduğunu ifade etti.
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