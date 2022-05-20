​Çekmeköy’de çiftçilere destek ​

Tarımsal üretimin yerli ve milli tohumlarla artırılması için uygulamaya konulan “Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi” projesi kapsamında Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı işbirliğiyle ilçedeki çiftçilere gübre ve fide dağıtımı yapıldı. Fidelerin İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edildiği programda çiftçilere gübreler Çekmeköy Belediyesi tarafından dağıtıldı. Koçullu Mahallesi’nde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene ; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

DÜNYADA TEDARİK SORUNU YAŞANIYOR

Törende konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Dünyada her gün yeni teoriler üretiliyor. İlerde yaşanılabilecek gıda sorunları, bugün pandemi sonrası tüm dünyada üretim ve tüketim arasındaki dengesizlikten sebeple yaşanan tedarik sorunları hepimizin malumu. Devletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin bu süreçlerden en az şekilde etkilenmesi için var gücüyle çalışıyor. Çiftçilere verilen maddi destek, makine ve üretim destekleri, yerli ve milli tohumlar ile bu süreci üreterek geçirmeye çalışıyoruz. Bugün yine devletimizin himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu program çiftçimizin yanında olduğumuzun bir göstergesidir” dedi.