Gündem Çekmeköyde çiftçilere destek
İSTANBUL

Çekmeköy’de çiftçilere destek

Çekmeköy’de yerli ve milli fideleri toprakla buluşturan üreticilere destek devam ediyor. Dünya genelinde tedarik sorunu yaşandığını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “ Çiftçilere verilen maddi destek, makine ve üretim destekleri, yerli ve milli tohumlar ile bu süreci üreterek geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çekmeköy’de çiftçilere destek ​
Fidelerin İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edildiği programda çiftçilere gübreler Çekmeköy Belediyesi tarafından dağıtıldı.

Tarımsal üretimin yerli ve milli tohumlarla artırılması için uygulamaya konulan “Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi” projesi kapsamında Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı işbirliğiyle ilçedeki çiftçilere gübre ve fide dağıtımı yapıldı. Fidelerin İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edildiği programda çiftçilere gübreler Çekmeköy Belediyesi tarafından dağıtıldı. Koçullu Mahallesi’nde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene ; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

DÜNYADA TEDARİK SORUNU YAŞANIYOR

Törende konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Dünyada her gün yeni teoriler üretiliyor. İlerde yaşanılabilecek gıda sorunları, bugün pandemi sonrası tüm dünyada üretim ve tüketim arasındaki dengesizlikten sebeple yaşanan tedarik sorunları hepimizin malumu. Devletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin bu süreçlerden en az şekilde etkilenmesi için var gücüyle çalışıyor. Çiftçilere verilen maddi destek, makine ve üretim destekleri, yerli ve milli tohumlar ile bu süreci üreterek geçirmeye çalışıyoruz. Bugün yine devletimizin himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu program çiftçimizin yanında olduğumuzun bir göstergesidir” dedi.

Bana bir şeyler oluyor

'Bana bir şeyler oluyor'

Ortaya çıkan deliller zabıta amirini bayılttı.
Tıbb-ı Nebeviden mesajlar

Tıbb-ı Nebevi'den mesajlar

​İmandan sonra sağlık gelir.
PKKnın İsveç silahı

PKK'nın İsveç silahı

​Son 3 yıldaki 15 ayrı operasyonda menzili bir km olan 34 adet AT-4 ele geçirildi.
ABD'nin adaleti siyah beyaz

ABD'nin adaleti siyah beyaz

​İşte beyaz teröristlerden ve katledilen siyahilerden birkaçı.
CHP 2016'dan beri uçuyor

CHP 2016'dan beri uçuyor

Havalimanı için her yıl bir yalan.
'Başbakan PKK'lı vekilin desteğiyle seçildi'

'Başbakan PKK'lı vekilin desteğiyle seçildi'

​İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek.
'Üretim de ihracat da uçar'

'Üretim de ihracat da uçar'

​OSB'lere daha fazla yer açılmalı.
İsveç'ten teröristlere vatandaşlık

İsveç'ten teröristlere vatandaşlık

​Türkiye iadelerini istiyor, onlar himaye ediyor.
Enerjide ‘rüzgar’ Türkiye’ye esiyor

Enerjide ‘rüzgar’ Türkiye’ye esiyor

​Batılı sektör devleri, operasyonlarını Türkiye'ye kaydırmak istiyor.
19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs coşkusu

'​Gençlerle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.'
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi.
OSB’lere daha fazla yer açılmalı: Üretim de ihracat da uçar
Ekonomi

OSB’lere daha fazla yer açılmalı: Üretim de ihracat da uçar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, sanayiye ayrılan alanların genişletilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut OSB’lerin artan siparişleri karşılamakta zorlandığının altını çizen Burkay, “Sanayiye ayrılan alanı iki katına çıkarırsak 500 milyar dolar ihracat ve 1,5 trilyon dolarlık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya ulaşırız. Üretim için doğru planlamalar oluşturulmalı” diye konuştu.
ABD’nin adaleti siyah beyaz: Göz göre göre çifte standart
Dünya

ABD’nin adaleti siyah beyaz: Göz göre göre çifte standart

ABD’de, Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkeğin, siyahların yoğun olduğu Buffalo’da 10 masum insanın canına kıydığı ırkçı saldırı, ülkedeki beyaz terörü bir kez daha gözler önüne serdi. Siyahiler gözaltında can verirken, katliam yapan beyazlar, ‘terör’ suçlamasıyla karşılaşmadan adeta korumaya alınıyor. Gendron’un polis tarafından gözaltına alınma görüntüleri ABD adaletinde yaşanan çifte standardı bir kez daha tartışmaya açtı.
Afrika'da halk sömürüye karşı ayağa kalktı: Fransa dışarı
Dünya

Afrika'da halk sömürüye karşı ayağa kalktı: Fransa dışarı

Afrika’da Fransız karşıtı gösteriler şiddetini artıyor. Çad, Nijer, Mali ve Burkino Faso’da geniş çaplı eylemler başlatılması bekleniyor. Orta Afrika ülkesi Çad’da halk günlerdir sokaklarda. Sosyal medya hesaplarında çağrılar yapan Çadlı protestocular, “Fransız sömürüsünü sona erdireceğiz”, “Fransa dışarı”, “Sömürgeciler defolun” gibi hashtag’ler ile Afrikalıları desteğe çağırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.