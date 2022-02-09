Gündem Çekmeköyde çölyak hastaları özel ilgi görüyor
İSTANBUL

Çekmeköy'de çölyak hastaları özel ilgi görüyor

Çekmeköy Belediyesi, ilçe genelinde çölyak hastaları için anlamlı bir çalışma başlattı. Çölyak hastası aileler için özel olarak glüten içermeyen gıda paketleri hazırlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çekmeköyde çölyak hastaları özel ilgi görüyor
Çölyak hastası aileler için özel olarak glüten içermeyen gıda paketleri hazırlandı.

Çekmeköy Belediyesi, ilçe genelinde çölyak hastaları için anlamlı bir çalışma başlattı. Çölyak hastası aileler için özel olarak glüten içermeyen gıda paketleri hazırlandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çölyak bilincini oluşturmak ve farkındalık yaratmak için çölyak hastası olan vatandaşlarımız için özel olarak hazırladığımız gıda paketlerini bu aydan itibaren dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda özenle hazırlanan paketlerimiz ailelere teslim edildi. Çölyak hastası komşularımıza düzenli olarak glütensiz gıdalarını vereceğiz” dedi.

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