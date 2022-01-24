Çekmeköy’de eğitime kaldığı yerden devam ​

Proje ile ortaokulu bitirdiği veya zorunlu öğrenim çağında olduğu halde herhangi bir ortaöğretim kurumuna devam etmeyen ve açık liseye kayıtlı olup pasif durumda bulunan öğrenciler, kalfalık, ustalık belgesi ile Meslek Lisesi diploması almaya hak kazanacak.

Çekmeköy Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Mesleğim Okulum Projesi için imzalar atıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde belediye binasında gerçekleşen imza törenine Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, meclis üyeleri, öğretmenler ve iş adamları katıldı. Proje ile ortaokulu bitirdiği veya zorunlu öğrenim çağında olduğu halde herhangi bir ortaöğretim kurumuna devam etmeyen ve açık liseye kayıtlı olup pasif durumda bulunan öğrenciler, kalfalık, ustalık belgesi ile Meslek Lisesi diploması almaya hak kazanacak.

‘GENÇLERİMİZE BÜYÜK BİR İMKAN SUNACAĞIZ’

Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “En çok heyecanlandığım anlar her zaman eğitim projeleri olmuştur. Bu proje bizimle paylaşıldığında yine büyük bir heyecan yaşadık. Biz projemize bu şehirde ortaokulu bitirmiş, bir vesileyle liseye gidememiş, çalışmaya ihtiyacı olan veya çalışamayan gençlerimize muhakkak ulaşmak için başladık. Gerçekten bu çok büyük bir imkan. İnşallah bunları başarabilirsek hem o gençlerimize bir diploma, bir sertifika, hem de bir iş imkanı sunmuş olacağız” dedi.

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‘BU KONUDA LİDERLİK EDECECEĞİZ’

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise, “8. sınıfı bitiren bütün öğrencilerimiz istemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerine başvurabilecekler. Gençler herhangi bir işletmeyle sözleşme imzalamaları halinde devlet iş yeri sağlığı güvencesi sigortası yapacak. Ayrıca asgari ücretin yüzde 30’u oranında bir miktar bizzat devletimiz tarafından karşılanacak. Başkanımız ifade etti. 11. sınıfı bitirip kalfalık belgesi alan öğrencimiz de artık 12. sınıfta asgari ücretin yarısını almaya başlıyor. Bu aslında hem gencimize çalışırken tecrübe kazanma, hem gelir elde etme imkanı sağlarken bir yandan da işletmelerimize çok önemli bir destek sağlıyor. Ben Çekmeköy’ün bu projeye liderlik edeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.