Çekmeköy'de ibadethanelerde bayram temizliği

Her yıl düzenli olarak bayramlar öncesinde ibadethanelerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapan Çekmeköy Belediyesi; ilçede bulunan Cami, Cemevleri ve Diyanet İşlerine bağlı Kuran Kursları’nı Kurban Bayramı’na hazırladı. Vatandaşların bayram namazlarını daha rahat kılabilmeleri için en ince detaylara kadar tüm eksikleri gözden geçirildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ İlçemizde 46 Cami ve 2 Cemevi’nde bakım onarım ve temizlik çalışmaları yapıyor, mezarlıklarımızın çevrelerini yıkıyor ve temizliyoruz. Tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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