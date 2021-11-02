​Çekmeköy’de kış dönemi başladı

Çocukların zamanlarını verimli kullanabilmeleri için düzenlenen kış spor okulları başladı. Alemdağ Sosyal ve Spor Tesisleri, Necati Alkan Spor Tesisleri, Özgecan Arslan Spor Tesisleri, Fatma Talip Kahraman Anadolu İHL ve Çekmeköy Merkez Halı Saha tesislerinde uzman eğitimciler eşliğinde dersler veriliyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Çok verimli bir yaz dönemini geride bıraktık. Çocuklarımız gerçekleştirdiğimiz sinema etkinlikleri ve spor okullarında doyasıya eğlendiler. İstedik ki kış aylarında da çocuklarımız spordan mahrum kalmasın” dedi.