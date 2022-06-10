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İSTANBUL

Çekmeköy’de satranç heyecanı

Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği Satranç Turnuvası’nın finali yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekmeköy’de satranç heyecanı
Satranç Turnuvası’nın finali Ali Kuşçu İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti.

Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği Satranç Turnuvası’nın finali yapıldı. Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği Satranç Turnuvası’nın finali Ali Kuşçu İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti. Takım ve bireysel alanlarda 5 farklı kategoride yapılan satranç turnuvasında takım olarak ve bireysel olarak dereceye giren öğrenciler kupa, madalya ve hediyeleri verildi. İlçedeki tüm okulların katılımıyla gerçekleşen ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı turnuvada gençler kıyasıya yarıştı. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar ve Çekmeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Damla Doğruyalçın’dan aldı.

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