Gündem Çekmeköyde TIR damperi üst geçide takılı kaldı
İSTANBUL

Çekmeköy'de TIR damperi üst geçide takılı kaldı

Çekmeköy’de damperi açılan TIR, üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kalırken, TIR yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kaza nedeniyle her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.

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Haber Merkezi DHA
Çekmeköyde TIR damperi üst geçide takılı kaldı
TIR'ın açık kalan damperi üst geçide çarparak asılı kaldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine giden Uğur Kır idaresindeki 34 FKA 917 plakalı TIR, damperinin açılması nedeniyle üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper üst geçide sıkışırken, TIR yaklaşık 200 metre sonra durabildi.

Damper üst geçide takılı kalırken, TIR yaklaşık 200 metre ileride durabildi.
Damper üst geçide takılı kalırken, TIR yaklaşık 200 metre ileride durabildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın olduğu istikamette iki şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, karşı şeritte ise meraklı sürücüler kazayı izlemek için yoğunluk oluşturdu. Çevredeki meraklı vatandaşlar, olay yerinde cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Olayın görgü tanığı Özkan Kaya, ‘’Ben köpek gezdiriyordum. Güm diye bir ses geldi. Sonra ben koştuğumda damper açıktı. Vurduktan sonra kamyon zaten direkt o tarafa doğru gitti. Olay anında elimde köpek olduğu için zaten yaklaşamadım. Arkasından gelen araba yoktu Allah'tan. Başka bir arabanın da üzerine taşlar düştü. O da zaten sağda durdu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Şoförü göremedim zaten kamyon fırladı. Oradaki göstergelere kadar gitti. Herhangi bir şey yoktu galiba’’ dedi.

İHA

Üst geçide sıkışan damper, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kaza yapan tırdan yola sızan akaryakıt ve yağ yol bakım ekipleri tarafından kumlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece'de damperi açık hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
OYNAT 00:53
Büyükçekmece'de damperi açık hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halinde giden kamyonun açılan damperi, üst geçide çarptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yolda ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki 34 GR 9662 plakalı kamyonun damperi açıldı. Sürücü, kendisini uyarmak için diğer sürücülerin çaldığı kornaları duymazken, kamyonun damperi üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kaldı, kamyonun ön kısmı ise yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
GÜNDEM
Damperi açık kamyon üst geçide böyle çarptı
Damperi bıraktı

Damperi bıraktı

Üst geçide takılıp asılı kaldı.
Ödemeler başladı

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