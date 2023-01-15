Çekmeköy’de tünelde ilerleyen düğün konvoyunda havaya ateş açtı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy bağlantı yolunda dün saat 12.30 sıralarında tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler kayda geçti. Araçları ile düğün konvoyu oluşturanlar, tünele girildiğinde kornalara basarak ilerledi. Bu sırada konvoydaki bazı kişiler, havaya art arda ateş açtı. Ateş açanlardan birinin gelin arabasında olduğu görüldü.
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Sivas’ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, hurda ve metal malzemeleri bir araya getirerek adeta bir sanat eserlerine dönüştürüyor. Küçük yaşlardan buyana demir işçiliğinde yeteneği olan Doğan, son olarak 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında hareket eden ve ağzından alev püskürten bir ejderha tasarladı.
Doğan’ın elektronik ve mekanik aksamlar kullanarak ortaya çıkarttığı metal ejderhanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Özellikleriyle adeta gerçek bir ejderhayı andıran eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğan, böyle bir modeli ilk defa kendisinin tasarladığını belirterek, ejderhayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.
“Ağzından alev püskürtüyor”
Doğan tasarladığı ejderha figürüne gerçekçilik katmak için alev püskürtme özelliği kattığını belirterek, “Metal sanatında ustalığını ve sanatkârlığını ispat etmiş arkadaşların olduğunu biliyordum. Ben biraz daha farklı bir yöne yönelmek istedim. Metal sanatında yaptığımız model hareketli olsun istedim. Bu yüzden yaptığım ejderhanın kanatlarına ve çenesine hareket kabiliyeti kattım. Aynı zamanda ağzından alev püskürtüp burnundan duman çıkarıyor.
Dijital olarak kontrol edilebildiği için ismini ‘Cyber Dragon’ koydum. Böyle bir modeli sanırım ilk kez ben yaptım. Bu çalışmamda birde mesajı vermek istedim. Ejderhanın ayağının altında bir terminatör kafası var. Biliyorsunuz yeni bir dünya düzeninde yapay zekânın hâkim olduğu, insanların kontrol altına alınmak istediği bir dünyadan bahsediliyor. Biz insanoğlu olarak böyle bir hayatı istemiyoruz. Ona istinaden ayağının altına bir robot kafası koydum” ifadelerini kullandı.
“Bir kaynak makinem ve spiralim var”
Doğan, figürü maddi imkansızlıklar içerisinde yaptığını ve atölyesini geliştirmek için destek beklediğini ifade ederek, “Eğer bir destek gelirse ben bu sanatı daha uç noktalara çekmek istiyorum. Devlet büyüklerimden yer tahsisi konusunda destek bekliyorum. Ben bu çalışmayı çok kısıtlı imkânlarla yaptım. Genellikle sac malzeme kullandım. Sadece ayakları 2 bine yakın parçadan oluşuyor. Hepsini tek tek el makasıyla beden gücü kullanarak kestim. Bir kaynak makinem ve spiralim var. Başka profesyonel takım olarak ekipmanım yok. Yapımı için 3-4 ay kadar uğraştım.
Bazen işe gidip geldik ara vermek zorunda kaldım. Fiyat konusunda yeni bir sanat olduğu için tekliflere bakacağım. Satın almak isteyen olursa bunu konuşuruz. İleride büyük bir atölye kurmak istorum. Bu sanatı destek alabilirsem olabildiğince uç noktalara götürmek istiyorum. Yapım aşamasından itibaren dikkat çekiyordu. Hemen hemen her gün üç dört kişi gelip resim çekiniyordu. Etraftan yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu.
“İmkan verilirse daha başarılı işler yapabilir”
Mahalle sakinlerinden Halil Doğan, arkadaşının imkan bulması durumunda daha başarılı işlere imza atacağını belirterek, “Bu dar imkanlarda küçücük dükkanda arkadaşımız bunu başarabiliyorsa güzel imkanlar verildiği sürece daha güzellerini yapar. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Güzel bir eser yapmış, eline koluna sağlık” dedi.
“Ne aşamada olduğunu görmek için 2 saate bir bakmaya gittik”Mahalle esnaflarından Selahattin Ateş, figürün yapım aşamasında sürekli merak ederek bakmaya gittiklerini ifade ederek, “Ejderhayı görünce çok şaşırdım. İbrahim arkadaşımız gayet başarılı ve sabırlı birisi. Bu iş gerçekten çok sabır istiyor. İbrahim bu figürü yaparken bizde ne aşamada olduğunu görmek için 2 saate bir bakmaya geldik. Bazen arkadaşlarımızın çocuklarına bak ejderha sizi yer diye şakalarda yapıyoruz. Arkadaşımda başarılar diliyorum. Gerekli imkânlar sağlandığı zaman çok iyi işler yapacağına inanıyorum” diye konuştu.
Yapımı dört ay sürdü: Ağzından ateş püskürtüyor
Sivas'ta sokakta görülen ve hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderha panikletti. Ejderhayı görenler, bu anları ölümsüzleştirmek adına cep telefonlarına sarıldı. Özellikleriyle adeta gerçek bir ejderhayı andıran eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
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Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan 4 araç, yokuş aşağıya inmeye başladı.
O esnada trafik ışığı kırmızı yanında 4 araç durdu.
En arkadan gelen 34 EOZ 344 plakalı cipin sürücüsü Ercan Öztürk, duramayarak önündeki araca çarptı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ural’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Taksicinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Libya uyruklu kadın A.A. ise uzun süre otomobilin içerisinde kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.
Kadına Arapça bilen mendil satıcı çocuklar tercümanlık yaparak polisle iletişim kurmasını sağladı.
Bir süre sonra olay yerine gelen diğer bir sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul’da 5 araçlı zincirleme kaza: Libyalı kadın sürücü şok yaşadı
Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan Libyalı kadın sürücü uzun süre olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kadın ile polisin arasındaki iletişimi de mendil satan çocuk kurdu.