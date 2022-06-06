Çekmeköylü çocuklar şenlikte stres attı

Çekmeköy Belediyesi tarafından Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nda düzenlenen şenlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Nasrettin Hoca, Kukulli Müzikali, Sürpriz Kutusu, şişme oyun grupları, eğlenceli atölyeler, illüzyon gösterileri, jonglörler, sahne gösterileri, DJ eşliğinde dans ve bi dolu eğlence hepsi iki gün boyunca devam edecek şenliğin ilk gününde çocuklarla buluştu. Birçok aktivitenin bulunduğu şenliğe Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev sahipliği yaptı.

HER YAŞ GRUBUNA GÖRE AKTİVİTE

Etkinliğe katılan Şeyma Türk, “İlk defa Çekmeköy’de geliyorum. Çocuklar için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Biz aileler olarak tabi bu durumdan mutluyuz. Her zaman böyle etkinliklerin olması gerekiyor” dedi. Etkinliğe katılan Hüseyin Palabıyık, “Belediyemizden Allah razı olsun. Çocuklarımız için faydalı bir etkinlik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her yaş grubuna göre aktiviteler mevcut” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN SEVDİĞİ KARAKTERLER OLACAK

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bugün 10 binlerce çocuğumuz burada bizimle okullarımız kapanmadan önce 2021-2022 eğitim öğretim yılı bitmeden böyle çok güzel bir çocuk şenliği yaptık. Onların streslerini atmalarını istedik. Çocuklarımızın sevdiği karakterleri bugün ve yarın burada çocuklarımızla buluşturacağız. Gördüğünüz gibi çocuklarımız mutlu. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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