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Çektiğim acı yetmez mi

Balıkesir Havran’da aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz’ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 14 el ateş ederek öldüren tutuklu sanık Mustafa Ali Yılmaz’ın (67) yargılanması sürerken, eşi Gülden Yılmaz ise ondan boşanamıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Boşanma davasının görüldüğü mahkeme, ‘cinayet’ suçundan yürütülen soruşturma sonunda açılacak davada babaya verilecek cezanın kesinleşmiş hükmünü bekliyor.

Mustafa Ali Yılmaz, tutuklu yargılanıyor.

Gözü yaşlı anne Gülden Yılmaz, “Ben, kızı hunharca katledilmiş bir anneyim. Yaşadığım acılar yetmezmiş gibi, bir de bu soyadını üstümden atmakla uğraşıyorum.Bizi boşamak için ne bekliyorlar, anlamış değilim. Tek celsede boşanabilmem için o kişiyle yüz yüze gelmem gerekiyor. Bunu yapamam” derken, avukatı Türkan Yıldız ise “İddianamesi bile hazır olmayan olayla ilgili açılacak davanın kesinleşmiş hükmünün beklenmesi en az 3 yıl geçmesi demek” şeklinde konuştu.

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