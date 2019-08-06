Çelik: CHP İş Bankası hisselerini hazineye devretmelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İş Bankası hissesini Hazine'ye devretmek" dedi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, şöyle devam etti:
"CHP kurumlarla 5 defa mahkemelik olmuştur"
- Atatürk'ün vasiyeti hisse gelirlerinin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na CHP tarafından verilmesidir. Fakat CHP Atatürk'ün vasiyetini hiçe sayarak 5 defa bu kurumlara ödeme yapmamış ve mahkemelik olmuştur. Atatürk'ün bu hisseleri CHP'ye Türk milleti adına bıraktığı aşikardır.
"Siyasi detoks yapmalıdır"
CHP siyasi bir detoks yapmalıdır. Önce hisseleri Hazine'ye devretsinler ve siyasi etikle ilgili söylediklerini ciddiye alalım. Önce herkes kendi evinin önünü süpürsün.