Çelik: CHP İş Bankası hisselerini hazineye devretmelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İş Bankası hissesini Hazine'ye devretmek" dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"CHP kurumlarla 5 defa mahkemelik olmuştur"

Atatürk'ün vasiyeti hisse gelirlerinin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na CHP tarafından verilmesidir. Fakat CHP Atatürk'ün vasiyetini hiçe sayarak 5 defa bu kurumlara ödeme yapmamış ve mahkemelik olmuştur. Atatürk'ün bu hisseleri CHP'ye Türk milleti adına bıraktığı aşikardır.





"Siyasi detoks yapmalıdır"

CHP siyasi bir detoks yapmalıdır. Önce hisseleri Hazine'ye devretsinler ve siyasi etikle ilgili söylediklerini ciddiye alalım. Önce herkes kendi evinin önünü süpürsün.

OYNAT 04:08 Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin ekseni orası yada burası değil Ankara'dır Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır. Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler. Türkiye milli çıkarları için Asya'da da yerini alacaktır'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder