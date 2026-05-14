Çelik irade gökyüzünden indi: Özel Kuvvetler’den nefes kesen sızma harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Efes 2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nda sızma harekatını eğitimini paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızdan Efes 2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nda Sızma Harekatı Eğitimi. Oksijen destekli (K-8 kuşamlı) Yüksek İrtifa Yüksek Açış paraşüt atlayışıyla hedef bölgeye sessiz ve süratli intikal. Görev net, hazırlık tam, irade çelik" denilerek eğitimden görüntülere yer verildi.