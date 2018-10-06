Gündem Cemal Kaşıkçı olayına soruşturma
POLİTİKA

Son dakika: Konsolosluk binasına girdikten sonra kaybolan Cemal Kaşıkçı hakkında soruşturma

Cemal Kaşıkçı olayına soruşturma

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı, resmi evraklarını almak üzere konsolosluğa gelmiş ancak saatler geçmesine rağmen içeriden çıkmamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi evrakları almak üzere konsolosluk binasına giren Kaşıkçı, içeriden çıkmamıştı.
Resmi evrakları almak üzere konsolosluk binasına giren Kaşıkçı, içeriden çıkmamıştı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giren ve daha sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı, içeriden çıkmamış ve bunun ardından hem Türkiye hem de Suudi Arabistan'dan karşılıklı açıklamalar gelmişti.

Bakanlık izahat istemişti

  • Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sularında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı (59) hakkında izahat vermesi için Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’yi bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, El Khereiji ile görüştü.

Başkonsolosluk açıklama yaptı

Kaşıkçı’yla ilgili Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan da bir açıklama yapıldı. Başkonsolosluk, Kaşıkçı’nın kaybolması ilgili olarak Türk yetkililerle iletişim ve koordinasyon içinde olunduğunu belirtti ve açıklamada “Kaşıkçı’nın kayboluşuna dair detayların açıklığa kavuşturulması için kardeş Türk yetkililerle koordinasyon halindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Evlilik evrakını almaya gitti

  • Konsolosluk binasının önünde bekleyen Kaşıkçı’nın nişanlısı H.A. “Kaşıkçı’yla birlikte geçen cuma günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittiklerini, konsoloslukta evraklar hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini” anlattı. Nişanlısı “Aynı akşam Londra’ya giden Kaşıkçı’nın daha sonra İstanbul’a döndüğünü ve bilgi almak için aradığı konsolosluktan ‘gelin, evraklar hazırlıyoruz’ diye bilgi verilmesi üzerine yeniden konsolosluğa gittiğini” belirti.

"Çıktı beklemeyin dediler"

H.A., “Bana telefonları verdi, ‘Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber verirsin’ dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince Yasin Aktay’a, ardından Türk Arap Medya Derneği’ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri kapı önünde ‘O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok’ dedi” diye konuştu.

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