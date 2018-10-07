​Reuters: Türk polisi Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyor

Reuters'ın ismini açıklamadığı iki Türk yetkiliye göre, Türk polisi kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın elçilikte öldürüldüğüne inanıyor. Polis cinayetin önceden planlamış olduğunu ve cesedin daha sonra elçilik binasından çıkartıldığını düşünüyor.

Anadolu Ajansı daha önce Emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığını bildirmişti. Ayrıca, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

Cemal Kaşıkçı Kimdir?

Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar ve Al Arab News Channel'ın Genel Yayın Yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdi, bir daha da dışarı çıkmadı. Peki Cemal Ahmet Kaşıkçı Kimdir?

Cemal Kaşıkçı, 1958 yılında Medine'de doğdu. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982'de Indiana State Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için bir muhabirlik yaptı. Al Madina'nın editörlüğünü ve genel yayın yönetmenliğini yapan Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerde yabancı medya kuruluşlarının muhabirliklerini yaptı.

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Kayıp Gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın önde gelen İngiliz gazetesi Arab News'de genel yayın yönetmeni yardımcısı olarak çalıştı.

Gazeteci Kaşıkçı, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. Yazı işleri müdürü olarak görev süresi 52 gün sürdü. Gazetede bir dizi makalenin yayınlanmasının ardından Suudi Arabistan hükümeti tarafından kovuldu.

Bu olaydan sonra gönüllü olarak Londra'ya sürgüne gitti. İngiltere'de Al Faisal'ın ekibine danışman olarak katıldı. Daha sonra, Prens Turki Al Faysal El Saud'a medya danışmanı olarak hizmet verdi.

Nisan 2007'de Cemal Kaşıkçı, ikinci kez Al Watan'da yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Kaşıkçı, 17 Mayıs 2010'da yeniden istifa etmek zorunda kaldı.

Onun ikinci istifasından sonra Cemal Kaşıkçı, Al Arab News Channel, MBC, BBC, El Cezire ve Dubai TV dahil olmak üzere, Suudi ve uluslararası kanallar için siyasi yorumcu olarak görev yaptı.

BİN LADİN İLE RÖPORTAJI VAR

Cemal Kaşıkçı, 1980'lerde Usame Bin Laden'in serüvenini takip etti. Kaçıkçı, Ladin ile birkaç kez röportaj ve söyleşiler yaptı.

TRUMP'I ELEŞTİRDİĞİ İÇİN PROGRAMI YASAKLANMIŞTI

Aralık 2016'da Independent, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için televizyonda program yapmasının yasaklandığını iddia etti.

Yaşanan son gelişmelerin ardından ülkesinden ayrılma kararı vererek Washington'da yaşamaya başlayan Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde düzenli olarak yazılar kaleme aldı.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı muhalif yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.