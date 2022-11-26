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POLİTİKA

Cemevleri düzenlemesi Resmi Gazete'de: Artık su ve elektrik ücretsiz olacak

Cemevlerinin su ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanmasının da arasında bulunduğu Torba Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cemevleri düzenlemesi Resmi Gazetede: Artık su ve elektrik ücretsiz olacak
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Cemevlerine yönelik düzenlemeler ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren Torba Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik ve su giderleri ücretsiz olacak

Yasayla, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Belediyeler, cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak verebilecek. Ayrıca bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek. İmar Kanunu'na eklenecek yeni bir maddeyle imar planları hazırlanırken cemevi yeri ayrılması da sağlanacak.

Yasayla maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine de destek paketi verilecek. Buna göre, maden kazasında ölen sigortalının prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek. Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Yasayla Fiyat İstikrarı Komitesi de kurulacak.

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