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Cemevlerinin aydınlatma gideri devletten

Cemevlerinin aydınlatma giderleri, devlet tarafından karşılanacak. Bunun için Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevinin bulunduğu ildeki Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuracak. Cemevi dışında kalan ticari bölümlerin aydınlatma gideri ise ödenmeyecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 02:51 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenmesinde uygulanacak usul ve esaslar yer aldı.

İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU GEREK

Yönetmeliğe göre, cemevinin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılan tespite göre, aydınlatma giderlerinin ödenmesi için bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekecek. Sayaç tefrik işlemlerinin kontrolünün cemevinin unsurları dikkate alınarak il müdürlüğünün teknik personeli tarafından yapılması zorunlu olacak. Aranan koşulları sağlayan cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği il müdürlüğünce cemevine bildirilecek. Aydınlatma gideri ödenen cemevleri, il müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek.

TİCARİ ALANLARA ÖDEME YOK

Yönetmelikte ayrıca ödeme yapılmayacak haller de belirlendi. Cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri bakanlık bütçesinden ödenmeyecek ve hükümlere uyulmaması halinde ödenmesi gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, kesme-bağlama bedeli gibi her türlü bedel abone tarafından ödenecek. Bu bedellerden söz konusu başkanlık sorumlu tutulamayacak.



#Cemevi
#Destek
#Aktüel
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