Gündem Cenaze aracından uyuşturucu çıktı
YEREL GÜNDEM

Cenaze aracından uyuşturucu çıktı

Adana’da uygulama noktasında durdurulan İBB’nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. İBB, aracın Platform Turizm Taşımacılık Şirketi’ne ait olduğunu söyleyerek sorumluluk almaktan kaçınırken, Platform Şirketi araçların tüm yönetim ve denetiminin İBB’ye ait olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze aracından uyuşturucu çıktı
​Cenaze aracından uyuşturucu çıktı.

Adana’da, uygulama noktasında durdurulan ve üzerinde ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Aracı’ ibaresi bulunan minibüste, 24 kilosu esrar tozu olmak üzere 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi; 3 kişi de gözaltına alındı.

İBB: ARACI KİRALADIK

Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra İBB, araç ve çalışanların Platform Turizm Taşımacılık Şirketi’ne ait olduğunu belirterek, sorumluluk almaktan kaçındı.

DENETİM İBB’NİN KONTROLÜNDE

Konuyla ilgili açıklama yapan Platform Turizm Taşımacılık Şirketi, “Habere konu olan 34 DMM 776 plakalı şirketimize ait olan araç ve bu aracı kullanan şoförler şartname ve şözleşmemiz gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim, denetim ve kontrolündedir” dedi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kiralık olarak hizmet verdiğimiz araçların ve şoförlerin vardiya saatlerinin planlanması, tüm sevk ve idaresi ile GPS verilerinin takibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yapılmaktadır. Konu yargıya intikal etmiş olup, tarafımızca da süreç yakından takip edilmektedir. Şirketimizin yasal hak ve menfaatleri doğrultusunda bizler de yasal mercilere gecikmeksizin gerekli başvurularımızı yapıp süreç hakkında değerli kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygılarımızla bilgilerinize sunarız.”

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