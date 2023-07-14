'Cennet Vatan' belgeseline vurgu yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan '15 Temmuz' paylaşımı

"O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."