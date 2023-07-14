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'Cennet Vatan' belgeseline vurgu yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan '15 Temmuz' paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Paylaşımında "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer veren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti. Hain darbe girişiminde şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet dileyen Bakan Yerlikaya, hainlerle ve teröristlerle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğinin de altını çizdi.

18:23 . 14/07/2023 Cuma
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer verdi.

Belgeselin tamamının yarın bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildiren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti.

"Teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."




#15 Temmuz
#Darbe Girişimi
#7. Yıl Dönümü
#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
26 dakika önce
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