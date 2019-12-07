Ceren’in ismi parka verildi

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Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı

Milas’ın Gazipaşa-Firuzpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir ikamette çıkan yangınla ilgili olarak biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ev sahibi olan kadın, cinayet ve kundaklama suçlarından tutuklandı.