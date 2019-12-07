Ceren’in ismi parka verildi

Proje kapsamında Kaptanpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan park düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız başta olmak üzere davetliler ve çocuklar yaptı.
Parka, Ordu’da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in ismi verildi. Parkın açılışında çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Yıldız, çocuklar ile birlikte basketbol oynadı.
39 NOKTADA YER TESPİTİ YAPILDI
- Seçim döneminde çocuklara park yapacağı sözünü verdiğini söyleyen Başkan Haydar Ali Yıldız, “Bugün çok mutluyuz. Çünkü gençlere verdiğimiz sözü tuttuk. Beyoğlu’nun 39 noktasında yer tespiti yaptık. Çocuklar mahalleden kopmadan, okul çıkışlarında ve hafta sonlarında gelip burada basketbol, voleybol oynasınlar istedik” dedi.