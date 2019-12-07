Gündem Cerenin ismi parka verildi
İSTANBUL

Ceren’in ismi parka verildi

Beyoğlu Belediyesi ‘Mahalle Bahçeleri’ projesini hayata geçirdi. İlk etapta Piyalepaşa, Kaptanpaşa ve Örnektepe mahallelerinde inşa edilen Mahalle Bahçeleri’nde voleybol sahası, basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları ve spor aletleri bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahalle Bahçeleri projeleri
Mahalle Bahçeleri projeleri

Proje kapsamında Kaptanpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan park düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız başta olmak üzere davetliler ve çocuklar yaptı.

Parka, Ordu’da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in ismi verildi. Parkın açılışında çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Yıldız, çocuklar ile birlikte basketbol oynadı.

39 NOKTADA YER TESPİTİ YAPILDI

  • Seçim döneminde çocuklara park yapacağı sözünü verdiğini söyleyen Başkan Haydar Ali Yıldız, “Bugün çok mutluyuz. Çünkü gençlere verdiğimiz sözü tuttuk. Beyoğlu’nun 39 noktasında yer tespiti yaptık. Çocuklar mahalleden kopmadan, okul çıkışlarında ve hafta sonlarında gelip burada basketbol, voleybol oynasınlar istedik” dedi.

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