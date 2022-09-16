Gündem Çeşmede batan teknede 5 kaçak göçmen öldü
İZMİR

Çeşme'de batan teknede 5 kaçak göçmen öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucunda 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik unsurları tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Çeşmede batan teknede 5 kaçak göçmen öldü
Foto: Arşiv.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Uçburun sahili açıklarında meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

  • Ekipler tarafından denizde 11, sahilde 3 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde batan teknede 20 kişi olduklarını söylemeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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