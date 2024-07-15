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Çeşme'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

13:26 - 15/07/2024 Pazartesi
AA
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.


Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.


Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.



Marmaris'te tur teknesinde yangın: 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur teknesinde yangın çıktı. 39 kişinin tahliye edildiği yangında, yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi. Alevler, bölgeye ulaşan ekipler tarafından söndürüldü. Marmaris'te Amazon Koyu açıklarındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı ise yardıma gelen çevredeki botlar, tur teknelerindekiler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yanan tekneden 39 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi. Yanan tekneye ise başta Aksaz Deniz AÜ Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.yangın anı bölgedeki diğer tur teknelerinde seyahat edenler tarafından anbean görüntülendi.


#Çeşme
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