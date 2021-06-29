Çetebaşı Peker 'Bataklık'ta

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “Bataklık” soruşturması geçtiğimiz cuma günü tamamlandı. Aralarında örgüt liderleri Nejat Daş ve Çetin Gören’in de olduğu 73 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadeleri ortaya çıktı.

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Çetin Gören

Sedat Peker

“TEMİZ HAYAT” SÖZÜ

Suçlamaları reddeden şüpheli Nejat Daş, ticaretle uğraştığını, denizcilik ve döviz alanında faaliyet gösteren firmalarının bulunduğunu söyledi. Uyuşturucu ticaretine ilişkin yargılamalar neticesinde 2012’de tahliye olduğunu belirten Daş, “Eski defterleri kapatmaya, kendime temiz hayat kurmaya söz verdim. Bu anlamda geçmiş ilişkilerimin tamamını kopardım. Benim çıkar amaçlı suç örgütü kurmam ve bu örgüt faaliyetleri kapsamında suç işlemem, gayri yasal elde edilen parayı aklamam gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

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TÜRKİYE’YE TÖVBE EDİP GELDİM

Şüpheli Çetin Gören ise “2016’da Türkiye’ye tövbe ederek geldim. Herhangi bir uyuşturucu işiyle uğraşmadım. Ancak geçmişte bunlara dair karışmış olduğum olaylar vardır. Bunlara dair yurt dışında da yargılamalarım derdesttir. Fakat 2016 sonrasına ilişkin herhangi bir yasadışı eylemim söz konusu değildir. Soruşturmanın geçmişimden kaynaklı oluşturulduğu kanaatindeyim” dedi.

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Atilla Yıldırım

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GÖREN’LE PEKER’İ BEN TANIŞTIRDIM

Dosyanın diğer şüphelisi Atilla Yıldırım ise Çetin Gören ile Sedat Peker’i tanıştırdığını anlattı: “Benim Çetin Gören ile muhabbetim yalnızca 4 ay kadar sürdü. Yaklaşık 2 senedir kendisiyle hiçbir şekilde muhatap olmam. Çetin’in uyuşturucu işiyle uğraştığını öğrenince diyaloğumu kestim. Kendisinin yasadışı yollardan edinmiş olduğu paraları aklama suçuyla hiçbir şekilde alakam yoktur. Yalnızca Çetin Gören’in, Sedat Peker’le tanıştırma yönündeki talebini ben karşılamıştım. İki tarafı tanıştırdım.”

Nejat Daş

UYUŞTURUCUDAN 4 MİLYON EURO

Şüpheli Halil Arslantaş da Çetin Gören’i Hollanda’dan tanıdığını belirterek, “Onunla yurt dışında ticaretimiz oldu. Türkiye’ye döneceğim dönem 4 milyon Euro parasının geleceğini söyledi. Sonrasında da patlak veren olaylar nedeniyle Gören’in parayı uyuşturucudan kazandığını öğrendim. Kendisinin kazanmış olduğu parayı aklamam gibi bir durum söz konusu değildir” diye konuştu.

ARKADAŞ ORTAMINDA TANIMIŞ

Makam aracını Nejat Daş’a tahsil eden şüpheli eski Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek, uyuşturucu baronu Daş ile arkadaş ortamında tanıştığını ifade etti: “Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü olunca hayırlı olsun ziyaretine geldi. Kendisi ile irtibatım yalnızca bundan ibarettir. Polis memuru arkadaşlarla dosya kapsamında diğer şüpheliler arasında geçen telefon kayıtlarında yer alan trafik kazasına dair bilgim yok. Ortada şayet bir örgüt var ise bunun değerlerinin aklanmasına ilişkin herhangi bir eylemim söz konusu değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

TIR şoförü itirafçı oldu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan TIR şoförü M.K., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek şunları anlattı: “Türkiye ile Avrupa arasında TIR şoförü olarak çalışırım. İngiltere’deyken Türkçe konuşan bir vatandaş yanıma gelip benimle hasbihal etti. Sonrasında 200 bin Sterlini olduğunu ve bunu Almanya’ya götürüp götüremeyeceğimi sordu. Bunun İngiltere’de suç olup olmadığını sorduğumda ‘Yalnızca paraya el koyarlar’ dedi. 750 Sterlin karşılığında bu parayı Almanya’ya götürdüm. Almanya’ya gelerek bu parayı kendisi teslim aldı. Başka bir tarihte yine beni arayarak Almanya’da olduğunu söyledi. Ben de Almanya’da olduğumu söyleyince 650 bin Sterlin olduğunu, bunu Türkiye’ye götürüp götüremeyeceğimi sordu. Ben de TIR şoförü olan arkadaşımla görüştüm. 1000’er Sterlin karşılığında bu parayı Türkiye’ye getirdik. Gümrükte giriş yaptığımızda ilgili memur arkadaşlara ben bu paradan bahsettim. Paranın kaydı yapıldı ve TIR şoförü arkadaşım, İstanbul’da bize vermiş olduğu telefon numarasındaki kişiyi arayarak parayı teslim etmiş. Bana Avrupa’dan gelen bu paraların kapalı çarşıdaki kuyumcu esnafına ait olduğunu söylemişti. Ben böyle zannederek getirdim. Uyuşturucu parası veya karapara olduğu hususunda benim herhangi bilgim yok.”