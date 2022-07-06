Çeteler bu yıl da NEFES alamadı

Güvenlik güçleri, organize suç örgütlerine göz açtırmıyor. 2022 organize suç örgütlerinin belinin kırıldığı yıl oldu. Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı son 6 ayda “Müsilaj”, “Nefes”, “Demir Yumruk”, “Sahil Rüzgarı”, “Tümör” ve “Miras” gibi isimlerle ardı ardına baskınlar yaptı. Sadece bu yılın ilk 6 ayında organize suç örgütlerine yönelik 470 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 3 bin 33 şüpheli gözaltına, bunlardan 335’i tutuklandı.
5 YILDA 22 BİN GÖZALTI
Çetelerle mücadelede son 5 yılda düzenlenen 3 bin 212 operasyonda 22 bin 858 kişi yakalandı. 2017 yılında 274 operasyonda 2 bin 107, 2018 yılında 417 operasyonda 3 bin 836, 2019’da 564 operasyonda 4 bin 438, 2020’de 720 operasyonda 4 bin 556, 2021 yılında 767 operasyonda 4 bin 978 kişi gözaltına alındı. 15 Temmuz 2016’dan 2021 sonuna kadarki operasyonlarda 33’ü ulusal, 15’i bölgesel, 342’si yerel olmak üzere 390 mafya tipi organize suç örgütü çökertildi.