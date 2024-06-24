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Cevdet Yılmaz: 2023 yılı sonunda ikili ticaret hacmimiz, 6,3 milyar dolara yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir programı kapsamında; Türkiye'yi temsil eden iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz; 2023 yılı sonunda ikili ticaret hacminin, 6,3 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

07:43 - 24/06/2024 Monday
DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir programı kapsamında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte DTİK tarafından düzenlenen 'Türk İş Dünyası Buluşması' programında Türkiye'yi temsil eden iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

'2023 yılı sonunda ikili ticaret hacmimiz, 6,3 milyar dolara yükselmiştir'

Yılmaz, Türkiye'nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülke olan Cezayir ile ticaret hacminin 6,3 milyar dolara yükseldiğine değinerek,
"Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın geçen yıl belirlediği 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Cezayir ile dostluk temelleri üzerine kurulan iş birliğimizin, diğer Afrika ülkelerini de içine alacak şekilde çok taraflı hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"
dedi.


#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Türk İş Dünyası Buluşması
#Ömer Bolat
#Mahinur Özdemir Göktaş
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