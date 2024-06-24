Cevdet Yılmaz: 2023 yılı sonunda ikili ticaret hacmimiz, 6,3 milyar dolara yükseldi

Yılmaz, Türkiye'nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülke olan Cezayir ile ticaret hacminin 6,3 milyar dolara yükseldiğine değinerek,

"Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın geçen yıl belirlediği 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Cezayir ile dostluk temelleri üzerine kurulan iş birliğimizin, diğer Afrika ülkelerini de içine alacak şekilde çok taraflı hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"