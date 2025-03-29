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Cevdet Yılmaz'dan CHP'ye sokak tepkisi

Cevdet Yılmaz'dan CHP'ye sokak tepkisi

13:2429/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
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Cevdet Yılmaz: Gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz.

Cevdet Yılmaz: Gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz.


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#Cevdet Yılmaz
#CHP
#sokak terörü

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