Cevdet Yılmaz'dan CHP'ye sokak tepkisi

Cevdet Yılmaz: Gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz.
Cevdet Yılmaz: Gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz.
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#Cevdet Yılmaz
#CHP
#sokak terörü