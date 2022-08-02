Çevik Bir tahliye edildi: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Bir hakkında; sağlık sorunları nedeniyle ceza infazına ara verilmesine karar verildi. Bir, ileri ‘demans’ hastası tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, dün akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

GÜNDEM Emekli Orgeneral Çevik Bir Milas'ta tutuklandı