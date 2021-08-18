Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 21 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçundan müebbet hapis cezası verildi.
TUTUKLAMA KARARI
Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 14 sanığın cezasının onanmasına ilişkin Yargıtay ilamını inceledi. İnceleme sonunda sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
- Dosya infaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığınca sanıklara teslim olmaları için müddetname gönderileceği belirtildi. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.
CEZALARI ONANMIŞTI
Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 28 Şubat davasında, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 kişiye verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı.