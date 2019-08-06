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İSTANBUL

Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı

Cevizlibağ'da tanker tramvaya çarptı

Cevizlibağ'dan Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Yapılan çalışmaların ardından seferler normale döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Tramvay kazası
Tramvay kazası

İstanbul'da Zeytinburnu'nun Cevizlibağ semtinde su tankeri seyir halindeki tramvaya çarptı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü durdurulurken, olay yerine sağlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul'un görevlileri ve polis ekipleri çağrıldı.

İHA
Su tankeri tramvaya çarptı.

Tramvaydan tahliye edilen yolcular, bir önceki ya da bir sonraki duraklara yürüyerek aktarma yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Cevizlibağ'da tramvay kazası

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar-Cevizlibağ ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

DHA
Tramvaya çarpan tanker

Kazanın ardından tramvay garaja çekilirken, su tankeri çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yerindeki temizlik çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.

DHA
Tankerin çarptığı tramvay
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