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İSTANBUL

Cevizlibağ'da toplu taşımada yoğunluk

Haftanın son iş gününde, yağışlı havanın da etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay ve trafikte yoğunluk oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağışlı havada toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi DHA
Cevizlibağda toplu taşımada yoğunluk
Cevizlibağ'da toplu taşımada yoğunluk oluştu.

Haftanın son iş gününde, yağışlı havanın da etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay ve trafikte yoğunluk oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Yağışlı havada toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Yüz yüze eğitimin ilk haftasında toplu taşımada yoğunluk yaşandı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA BİNERKEN ZORLANDILAR

Yağışlı havanın etkisiyle araçlarını tercih edenler, Cevizlibağ'da trafik oluşturdu. Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu tramvay durağında da yoğunluk vardı gelen tramvayların da dolu olması nedeniyle durakta bekleyenler tramvaya binerken zaman zaman zorlandı.


"OKULLAR AÇILDIĞI İÇİN AŞIRI BİR KALABALIK VAR"


Metrobüs ile Beylikdüzü'nden tramvaya binmek için Cevizlibağ'a gelen Kamil Yurdabak "Metrobüs şu anda çok kalabalık okullar yeni açıldığı için aşırı bir kalabalık var. Yoğunluktan dolayı, zor geliyoruz, zor biniyoruz. Koronavirüsün de olması biraz korkutuyor ama maskemizi indirmeden kurallara uyarak gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da tramvaya gidiyorum. Tramvay da aynı şekilde yoğun okullar başladığı için aşırı bir yoğunluk var" diye konuştu.

İstanbul’da yağışlar trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 55’i gördü
FOTOĞRAF 5
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da yağışlar sabah saatlerinde etkili oldu. Yağışlar beraberinde haftanın son iş gününde trafikte yoğunluğu da getirdi.
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İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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İBB trafik haritasına göre saat 07.00 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi.
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İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.
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Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İstanbul’da yağışlar trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 55’i gördü
İstanbul'da haftanın son iş gününde erken saatlerden itibaren yağışların etkisiyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.00 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.


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