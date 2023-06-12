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Çevre duyarlılığı için pedal çevirdiler

İstanbul Bağcılar Belediyesi, 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde çevreye olan duyarlılığa dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak için bisiklet turu düzenledi.

04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bağcılar Belediyesi, 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri.

Bağcılar Belediyesi, 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri.

Etkinliğin sonunda konuşan Başkan Abdullah Özdemir, “Gayet keyifliydi, vatandaşlar ve Türk medyasında önemli temsilcileri ile birlikte çevre duyarlılığı kapsamında bir sürüş gerçekleştirdik. Bu çevre haftamızın 5. programıydı. Bugün final programımızı bisiklet sürüşüyle yaptık. Bir anlamda sporun ve bisikletin çevre ve karbon salımı açısından belirtmek istedik. Bir diğer taraftan çevre haftasının bilinirliğini, içselleştirilmesini, çocuklarımızın bu haftayı teneffüs etmesini arzu ettik” dedi.



#Bağcılar Belediyesi
#Abdullah Özdemir
#Spor
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