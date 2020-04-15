Gündem Çevre katliamına rekor ceza
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Çevre katliamına rekor ceza

İstanbul Yeşilköy açıklarında boğaza evsel atıksu deşarj eden Seaguardian isimli kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
Seaguardian isimli kuru yük gemisine rekor ceza kesildi.
Seaguardian isimli kuru yük gemisine rekor ceza kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdi.

Geçişi iptal edildi

Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede beklemeye alındı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atıksu deşarjı yaptığı tespit edildi.

  • Bakanlıkça yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, 'Seaguardian' adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uyguladı.
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