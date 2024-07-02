Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı.
Mehmet Özhaseki, "Benim bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır. Değerli kardeşime Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum" dedi.
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Karar Resmi Gazete'de
Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum getirildi.
Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.