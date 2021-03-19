Gündem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumdan Artvindeki yangına ilişkin açıklama 52 konutta hasar var
ARTVİN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Artvin'deki yangına ilişkin açıklama: 52 konutta hasar var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Artvin'deki yangına ilişkin açıklama: 52 konutta hasar var

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik" dedi.

Haber Merkezi AA
Artvin'deki yangın
Artvin'deki yangın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evleri yanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada her afetin kendine ait hem bir hasar biçimi hem de acısı olduğunu vurgulayarak “Deprem başka bir şey sel başka bir şey yangın bambaşka bir korku oluşturur. Allah bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın inşallah. Bunun için burada bir takım adımlar atılacak. Bir değerlendirme yaptık. Ama bunlar bizim için ön değerlendirmeler, ön keşifler. Bunlar üzerinde çalışılacak” diye konuştu.

“Hem hasarların karşılanmasında ham adım atılmasında hızlı ve çabuk davranacağız. Mağdur etmeyeceğiz” diyen Bakan Soylu “Buraya hemen AFAD’tan acil yardım ödeneceğinden 1 milyon lira gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız 1 milyon gönderdi. Aile bakanımız ile görüştük o da 1.5 milyon gönderiyor. Evin yananlar için ilk etapta 15 bin lira bugün hesaplarına yatacak. Ayrıca yine Aile Bakanlığımızdan gönderilen 1.5 milyon lirayı ailelerin hesaplarına aynı şekilde yatacak. Yine ihtiyaç varsa onu sağlayabilecek kaynakları buraya aktarmamız konusundaki talimat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gönderildi” ifadelerini kullandı.

“İki alanda kentsel dönüşün alanı ilan edeceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yaptığı konuşmada, yanan köyde iki alanda kentsel dönüşüm alanı ilan edeceklerini belirterek 6 ay içerisinde projeleri tamamlayıp köylülere teslim edeceklerini söyledi. Bakan Kurum, “Tedbirli hareket etmek zorundayız. Bu noktada hem bulunduğumuz alanda hem de okulumuzun hemen yanında yer alan alanda çalışma yapacağız. Çalışmayı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) yapacak. Bu günden itibaren hızlı bir şekilde zemin etütlerine başlayacaklar. İki alanda kentsel dönüşün alanı ilan edeceğiz. Bir tane kardeşimiz sordu ‘Benim burada iki evim var ikisi de yandı, ikisinin de tapusu benim üzerimde” diye. AFAD’dan hak sahibi olanlar AFAD’dan, AFAD’dan hak sahibi olmayıp burada evi yanan kardeşlerimizi de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hak sahipliği sürecini yürüteceğiz. Zaten, taşınma, eşya, kira yardımlarını sayın bakanımız açıkladılar. Bu süreçte o yardımlarla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız Dereiçi Köyümüze Yusufeli’mize yakışacak şekliyle yatay mimarı esası yanımızda yine hayvanlarımızı en yakın noktada bakabileceğimiz samanlığımızın olduğu güzel bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Amacımız 6 ay içerisinde başlayıp projeleri tamamlayıp sizlere teslim etmektir” dedi.

  • ''İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik."

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Artvin'de 60 evin küle döndüğü yangının başlama anı
OYNAT 00:26
Artvin'de 60 evin küle döndüğü yangının başlama anı
Artvin'de 35 hanenin, 60 evinin kül olduğu yanının başlama anındaki görüntüler ortaya çıktı. Artvin'in Yusufeli İlçesi bağlı Dereiçi köyünde, 35 binada 60'a yakın evin yandığı yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Ahşap bir evin çatısında başladığı görünen yangının başlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kayıt edildi.


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