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İSTANBUL

Şehircilik Bakanı Özhaseki'den kentsel dönüşüm planlaması​

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kentsel dönüşüm planlaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili olarak planlama yaptıklarını ifade ederek, "Yeni kaynaklar üreteceğiz. Belediyelere sıfır faizli krediler vereceğiz. Hedefimizde Türkiye çapında yılda 500 bin civarında bağımsız birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini İstanbul'a tekabül ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek, 7,5 milyon bağımsız birimi yenilemiş olacağız, depreme dayanıklı hale getireceğiz" dedi.

Haber MerkeziAA
Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'nda kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi.
Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'nda kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün yeni esaslarını tam doğru olarak bir planlama içerisinde oturtmaya yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, "Yeni kaynaklar üreteceğiz. Belediyelere sıfır faizli krediler vereceğiz. Hedefimizde Türkiye çapında yılda 500 bin civarında bağımsız birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini İstanbul'a tekabül ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek, 7,5 milyon bağımsız birimi yenilemiş olacağız, depreme dayanıklı hale getireceğiz." dedi.

Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın güçlü olmayan devleti barındırmadığını, bu nedenle ülkenin büyümek, kalkınmak zorunda olduğunu dile getirdi.

"Yatırım yaparken tabiatı kirletmemeliyiz"

Güçlü olmanın yolunun yatırım yapmak, büyümek, gelişmek olduğunu anlatan Özheseki, "Askeri, bilim, teknoloji, eğitim alanlarında hızla yatırım yapılması lazım. Yatırım yapılırken de durmadan itirazlar geliyor, 'Çevreyi tahrip eder.' diye. Bakanlık olarak biz, yatırım yapılmasının esas olduğuna inanıyoruz, bu ülkenin büyümesi, kalkınması gerekiyor ama çevreyi tahrip etmeden. Arı bal yaparken bütün çiçeklerde gezer, polenleri alır, çiçeğe hiçbir zarar vermez, dünyanın el lezzetli yiyeceğini yapar. Biz de yatırım yaparken, tabiatı tahrip etmeden, çevreyi kirletmeden ve kurduktan sonra da kirliliğe yol vermeden, yatırım yaptırabiliriz. Bu hassasiyeti gözetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, dünya üzerinde 50'nin üzerinde nükleer tesis inşaatı yapıldığını kaydederek, Paris'in çevresinde 6, Londra'nın etrafında 9, Madrid'in etrafında 4 nükleer tesis bulunduğunu anlattı.

Enerjide yerli ve milli olmanın önemli olduğunu belirten Özhaseki, bunu yaparken de tabiatı tahrip etmemenin esas olduğuna işaret etti.

"Katı atık tesisleri yüzde 62'ye çıktı"

Özhaseki, 2000'li yılların başında nüfusun yüzde 35'ine hitap eden kesiminde atık su arıtma tesisi bulunduğunu kaydederek, "Geldiğimiz noktada nüfusun yüzde 81'i evinden dışarı 1 damla su veriyorsa, o su temizleniyor. Katı atık tesisleri yüzde 62'ye çıktı. Bunun dışında hava kalitesini 81 ilde 250'ye yakın istasyonla takip ediyoruz. Gürültü haritaları çıkarıyoruz, denizlerdeki kirliliği ölçüyoruz. 600'den fazla tesisin bacalarını, filtre sistemlerini 7/24 takip ediyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda "Sıfır Atık Projesi" başlattıklarına değinen Özhaseki, bakanlık merkez binada 3 bin 500 kişi çalıştığını, her gün 750 kilogram atık verildiğini, projeyle "sıfır atık" hedefinin başarıldığını söyledi. Özhaseki, atıkların önce cam, plastik, elektronik atık, pil şeklinde ayrıştırıldığını ve anlaşmalı kuruluşların bunları aldığını, geriye kalan bölümün kompozit hale getirildiğini ve Bakanlık dışına sıfır atık çıktığını anlattı.

Mehmet Özhaseki, gelecek yıl itibarıyla Ankara'da 500 kişiden fazla çalışanı olan kamu kuruluşlarında aynı çalışmayı yürüteceklerini ve buraları sıfır atığa geçeceklerini ifade etti.

"25 bin civarında konut yapıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

  • "Ülkenin topraklarının yüzde 66'sı, nüfusumuzun da yüzde 71'i birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde. 100 yıl içinde bu ülkede yaşanan 6 ve üzerinde şiddetteki deprem sayısı 56. İstanbul'da özellikle bizi korkutan şey, belli aralıklarla olan depremler, özellikle Adalar segmenti dediğimiz segmentteki gelişmeler. Hocalar, Kuzey Anadolu Fay Hattı diye bir şey tarif ediyor. 1939'da Erzincan'da başlamış, 3 sene geçmiş Niksar'da, 3 sene geçmiş Tosya'da, devam ediyor, Şimdi hocaların büyük çoğunluğu, '2030'a kadar bir deprem bizi bekliyor, şiddeti de 7'den aşağı olmayacak.' diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi? 2012'de Tayyip Bey'in emriyle, o zaman da bunun bir risk olduğunu bilerek bir yasa çıkardık. Şu ana kadar tüm Türkiye'de değişen ve dönüşen konut sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Bu, yeterli değil. Çok hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için birkaç aydır bir çalışma içerisindeyiz, kentsel dönüşümün yeni esaslarını tam doğru olarak bir planlama içerisinde oturtuyoruz. Yeni kaynaklar üreteceğiz. Belediyelere sıfır faizli krediler vereceğiz. Hedefimizde Türkiye çapında yılda 500 bin civarında bağımsız birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini İstanbul'a tekabül ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek, 7,5 milyon bağımsız birimi yenilemiş olacağız, depreme dayanıklı hale getireceğiz. İnşallah kanunlaştırdığımızda 2018 içinde başlayarak Türkiye çapında seferberlik ilan edip bunun üzerine gideceğiz."

Güneydoğu'yu sık ziyaret ettiğini dile getiren Özhaseki, "7 bölgede çok sıkı çatışma yaşandı, oraların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili... Tabii vatandaşla görüştüğümüz zaman hepsi 'Ne olur şu güvenliği ihmal etmeyin, bizi teröristlerin kucağına itmeyin. Birinci isteğimiz bu. İkincisi de zararımızı karşılayın.' diyorlar. 70 bine yakın ev hasarlıydı, bunun 45 bin az hasarlı. Vatandaşın parasını ödedik. 25 bin civarında konut da şu anda yapıyoruz. Bir kısmını yaptık, bitirdik. Vatandaşın evini teslim ediyoruz, geçip oturuyorlar. Bir kısmı da birkaç ay içerisinde bitecek, onları da teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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