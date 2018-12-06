​Çevreci pazar filesi örüyorlar

Yaptığı işten ekonomik beklentisinin olmadığını vurgulayan Mustafa Ön, şunları dile getirdi: “Naylon poşetin çevreye verdiği zararı gördükten sonra file örmeye karar verdim. Eskiden insanlar pazar alışverişlerinde fileyi tercih ederdi. Yaptığım filelerin vatandaşlar tarafından kullanıldığını görünce seviniyorum. Bu olay milletin doğa sevgisinden kaynaklanan bir şey. Fileleri 5 liraya satıyorum, bana 3 lira kalıyor. Filenin gözlerini tek tek ördüğüm için uzun sürüyor. Günde 4 tane örebiliyorum” Aysel Öz de hayat arkadaşıyla aynı tezgahta file örmeye başladığını söyleyerek, “Yaptığımız iş sayesinde doğayı da koruduğumuzu düşünüyorum.” dedi.