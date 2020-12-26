Ceyhan'da rüşvet tezgahı: 300 milyonu götürmüşler

Ceyhan’daki rüşvet operasyonunun detayları ortaya çıktı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet ve irtikap” iddiasıyla 19 Aralık’ta gözaltına alınan 23 kişiden CHP’li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, belediyenin imar müdürü Gül Derya Demir, belediye personeli Şevket Açan ve müteahhit Murat İnanır’ın tutuklanıp, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler’in ev hapsi aldığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Belediyenin imar planının iptal edilmesine rağmen, rüşvet karşılığı 100’e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği ve 300 milyon liraya yakın haksız kazanca göz yumulduğu öne sürüldü.

Tutuklanan müteahhit Murat İnanır’ın da rüşvete aracılık ettiği belirtildi. Yine tutuklu Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can’ın yüzde 40’lık kapalı alana sahip olması gereken fabrikası için 135 bin dolar rüşvetle bu alanı yüzde 100’e çıkarttığı, buraya da imara aykırı ruhsat verildiği tespit edildi.

RÜŞVET KESİLİNCE “MÜHÜRLERİZ” TEHDİDİ

Bu projelerin dışında imara aykırı veya ruhsatsız olduğu öne sürülen işletmelerin, Ceyhan Belediyesi Zabıta ekipleri ve İmar Müdürlüğü personeli tarafından belirlenip mühürleneceği belirtilerek, işletme sahiplerinin Kadir Aydar’a yönlendirildiği öğrenildi. İşletme sahiplerinden “Ceyhanspor’a bağış” ya da “kreş yapımına destek” için para alındığı, ancak bu paraların belediye ya da kulübün kasasına girmediği, ayrıca imara uygun olmayan işletmelerin görmezden gelindiği kaydedildi.

REKLAM