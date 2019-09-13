Gündem Ceza bekleyen sürücülere kask sürprizi
MUĞLA

Ceza bekleyen sürücülere kask sürprizi

Muğla'da polis, 'Benim Kaskım Benim Hayatım' projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Sürücülerse uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haber Merkezi IHA
Ceza bekleyen sürücüler, aldıkları hediye karşısında şaşkına döndü.
Ceza bekleyen sürücüler, aldıkları hediye karşısında şaşkına döndü.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Benim Kaskım Benim Hayatım” projesi kapsamında durdurdukları kasksız motosiklet sürücülerine kask hediye etti.

Ekipler, Cumhuriyet Caddesinde kontrol noktası oluşturdu ve yoldan geçen kasksız motosiklet sürücülerini durdurdu.

Seyir halindeyken kask takmak zorunlu

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, sürücülere kask hediye etti.

  • Kaymakam Erdoğan, kaskın olası kazalarda darbeyi en aza indirerek hayat kurtardığını, trafikte motosikletle seyir halindeyken kask takmanın zorunlu olduğunu sürücülere hatırlattı.

Sürücülerse memnuniyeti dile getirdi

İlçede yüzden fazla motosiklet sürücüsüne bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim projesi kapsamında uygulamaların devam edeceği bildirildi.

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