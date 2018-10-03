Cezadan kaçayım derken can alıyordu

TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde emniyet şeridinden giden bir otomobil sürücüsü, Elektronik Denetleme Sistemi’ne (EDS) yakalanmamak için bir anda şerit değiştirince seyir halinde olan motosiklete çarptı. Kaza sonucu yere savrularak yaralanan sürücü dakikalarca yerde ambulans bekledikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde TEM otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre emniyet şeridinden giden ve EDS’ye yakalanmamak için aniden şerit değiştiren bir otomobil, Buğra T.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulan Buğra T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralı Buğra T.’ye müdahale etmeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri de otoyolunda çevre güvenliği aldı.

Dakikalarca yerde ambulans bekledi

Kazayı gören motosiklet ve araç sürücüleri de yol kenarına durarak yaralının yanına geldi. Yerde yatan yaralı sürücü için seferber olan vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine yardımda bulundu. Dakikalarca yerde taşınacağı ambulansı bekleyen yaralı için bir süre sonra başka bir ambulans geldi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin meslektaşlarına teslim ettiği yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı kazada, motosiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

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"Otomobil EDS’den kaçmak istedi"

Kazayı gören bir vatandaş, "Otomobil emniyet şeridinden gidiyordu. Motosiklet ise şeridinde seyir halindeydi. Otomobil sürücüsü EDS’den kaçmak istedi. Bir anda yola çıkınca motosikletliye çarptı. Sonra motosikletli yere düştü" dedi.

Kaza sonrası yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

OYNAT 00:48 2 motorcunun hayatını kaybettiği feci kaza kask kamerasında! Mersin'de meydana gelen ve 2 motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre, tali yoldan birden çıkan TIR 2 gencin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Hayatını kaybeden gencin aileleri, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ancak mahkemenin serbest bıraktığı TIR şoförünün tutuklanmasını istiyor. 25 Kasım 2017 tarihinde Mersin'in Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde'de meydana gelen kazada Yunus Emre Karan ve Abidin Gül hayatını kaybetmişti.