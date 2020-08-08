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Gündem Cezaeinden çıktı, devletten aldığı destekle kendi iş yerini kurdu Bu iş yerini açtığımdan beri herhangi bir suça karışmadan ekmeğimin peşinde oldum
AYDİN

Cezaeinden çıktı, devletten aldığı destekle kendi iş yerini kurdu: Bu iş yerini açtığımdan beri herhangi bir suça karışmadan ekmeğimin peşinde oldum

Özden Güney, Aydın'da 12 yıl cezaevinde kalıp tahliye olduktan sonra devletten 13 bin liralık hibe alarak mesleği olan demirciliği sürdürebileceği bir iş yeri açtı. Güney, "Bu iş yerini açtığımdan beri herhangi bir suça karışmadan ekmeğimin peşinde oldum. Allah devletimizden razı olsun. Büyüklerimizin bize böyle bir imkan sağlamasından dolayı çok mutluyum ve memnunum" dedi.

Haber Merkezi AA
Özden Güney cezaevinden tahliye olduktan sonra devletten hibe alarak kendi işinin sahibi oldu.
Özden Güney cezaevinden tahliye olduktan sonra devletten hibe alarak kendi işinin sahibi oldu.

Aydın'da, devletten aldığı hibeyle kendi işini kuran eski hükümlü, demircilik yaparak 4 yıldır ekmeğini kazanıyor.

Özden Güney (47), Aydın'da bir suçtan dolayı 12 yıl cezaevinde kaldı. 20016 yılında tahliye olan Güney, mesleği olan demirciliği yapmak istedi fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle iş yerini açamamıştı. Bir süre sonra Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu'na başvuran Güney, devletin iş yeri açmak isteyen hükümlülere yönelik destekleri hakkında bilgi aldı. Bu konuda hazırlanacak projelerin desteklendiğini öğrenen Güney, İŞKUR üzerinden başvuru yaptı. Projenin kabul edilmesinin ardından 13 bin liralık hibe alan Güney, Aydın Demirciler Sitesi'nde kendi iş yerini kurdu. İş yerinde 1 kişiye de istihdam sağlayan Güney, ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

  • Cezaevinde kaldığı süre zarfında da mesleğini icra eden Güney, tahliye olduktan sonra iş bulma konusunda endişelerinin olduğunu dile getirerek "Devletimizin hükümlülere yönelik desteklerini öğrendim. Ben de bundan faydalandım ve kendi iş yerimizi açtım. Bu iş yerini açtığımdan beri herhangi bir suça karışmadan ekmeğimin peşinde oldum. Allah devletimizden razı olsun. Büyüklerimizin bize böyle bir imkan sağlamasından dolayı çok mutluyum ve memnunum" dedi.

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Dört duvar arasında yaşamanın çok zor olduğunu vurgulayan Güney, cezaevinden çıkanlara da bu tür desteklerden faydalanmalarını önerdi.

Aydın Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan da hükümlülere yönelik toplumsal uyum çalışmalarının üst düzeyde olduğunu, Güney'in de bunun iyi bir örneği olduğunu dile getirdi.

  • Güney'in tahliye olduktan sonra herhangi bir suça karışmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Beydoğan, "Özden kardeşim ekmeğini kazanarak sağlıklı şekilde hayatına devam ediyor. Bu da bizim için ayrı gurur kaynağı. Yapılan çalışmaların karşılığı olarak kendisini böylesi bir ortamda görmüş olmak da kurumsal anlamda bizi son derece memnun ediyor. Ön yargıların kırılması noktasında da iyi bir örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

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