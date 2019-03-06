Gündem Cezaevi şoförü uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü
3. SAYFA

Ardahan cezaevinde cinayet -​ Cezaevi şoförü uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

Cezaevi şoförü uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç (36), tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili’yi (28) bıçaklayarak öldürdü. Dinç, aynı bıçağı kalbine saplayarak, intihar girişimin bulundu. Olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi.

Haber Merkezi DHA
Olayın meydana geldiği ceza infaz kurumu.
Olayın meydana geldiği ceza infaz kurumu.

Olay, bu sabah Haliledendi Mahallesi'nde bulunan Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi.

Cezaevinde şoför olarak çalışan Fatih Dinç, üst aramalarının yapılmadığı, bağımsız ziyaretçi kabulünün gerçekleştirildiği ön bina girişinde bulunan ziyaretçi kabul bürosuna geldi.

Burada görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Dinç, yanında getirdiği bıçağı Hüseyin Çetin Kuşdili'ne rastgele sapladı. Fatih Dinç, ardından aynı bıçağı kalbine saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

Hayati tehlikeyi atlattı

Manisa Kula nüfusuna kayıtlı olan ve olay yerinde kalbi duran Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Fatih Dinç de kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan ve Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dinç hakkında gözaltı kararı verilirken, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için 2 savcı görevlendirdi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

  • Bağımsız ziyaretçi kabul olarak faaliyet gösteren ön binada, cezaevi şoförü olan Fatih Dinç, henüz üst aramalarının yapılmaya başlanmadığı bu ön binaya, üzerinde getirdiği tahmin edilen bıçakla, ziyaretçi kabul bürosunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'ni henüz tespit edilemeyen ancak tartışmadan kaynaklandığı değerlendirilen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile yaralamış, daha sonra da kendisini kilitlediği odada aynı bıçakla kendisini kalbinden bıçaklamak sureti ile intihar girişiminde bulunmuştur.

Olayın ardından kendini de kalbinden bıçaklayan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, kalbi durmuş şekilde kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Fatih Dinç ise Ardahan Devlet Hastanesi'nde hayati tehlike kaydıyla hemen ameliyata alınıp, yapılan müdahale sonrası hayati tehlikeyi atlatarak, önce yoğun bakıma alınmış, sonrasında Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevkedilmişit.

REKLAM

Şüpheli Fatih Dinç hakkında gerekli gözaltı talimatları verilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli soruşturma derhal başlatılmış olup, otopsi işlemleri ve diğer soruşturma işlemleri ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."

Bahçelievler'de korkunç cinayet: Anne ve kızı boğularak öldürüldü
GÜNDEM
Bahçelievler'de korkunç cinayet: Anne ve kızı boğularak öldürüldü
Faiz kararını açıkladı

Faiz kararını açıkladı

​Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu.
Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.
Parfüme kafa tutuyorlar

Parfüme kafa tutuyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.
Anında kaldırıyoruz

Anında kaldırıyoruz

​YouTube yetkilileri, çocuklar için tehlike saçan Momo oyunuyla ilgili yenisafak.com'a açıklama yaptı.
Rüzgar tersine döndü

Rüzgar tersine döndü

​Bakan Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı.
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

Erdoğan: 3 milyar 716 milyon lira ödeme yapacağız.
Yüzde yüz katılıyorum

Yüzde yüz katılıyorum

Trump'tan senatörlere iki cümlelik Suriye cevabı.

İranla ortak operasyon olacak

İranla ortak operasyon olacak

Soylu, PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı.

Kendi rekorunu kırdı

Kendi rekorunu kırdı

Organize İşler Sazan Sarmalı'nın hasılatı belli oldu.
Telefon fiyatına ekran değişimi

Telefon fiyatına ekran değişimi

​Akıllı telefonlarla birlikte servis ücretleri de arttı.
Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

​Yeni haftayla birlikte 14 kuruş zam bekleniyor.
Anadoluyakasına AKM

Anadoluyakasına AKM

​AK Parti'nin İBB adayı Yıldırım, Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.
Dizi çeken mafya liderine baskın

Dizi çeken mafya liderine baskın

​Sırları ortaya çıktı, 241 kişiye şafak baskını.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.