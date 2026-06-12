Cezaevlerinde kötü muameleye sıfır tolerans

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nda sunum yapan Yılmaz, Türkiye genelinde 402 ceza infaz kurumunun bulunduğunu, fiziki ömrünü tamamlayan 410 cezaevinin kapatılarak yerine 246 bin 666 kapasiteli 314 yeni ceza infaz kurumunun hizmete alındığını söyledi. Cezaevlerinde kötü muameleye karşı "sıfır tolerans" politikası uygulandığını vurgulayan Yılmaz, arama ve müdahale süreçlerinde yaka kamerası kullanımının yaygınlaştırıldığını, kritik işlemlerin kayıt altına alındığını ifade etti. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşme yapabildiği yeni sistemin devreye alındığını açıklayan Yılmaz, haftada iki kez toplam 30 dakika görüntülü görüşme imkanı sağlandığını söyledi.