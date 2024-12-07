Cezası yüzde 43 arttı: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Yayımlanan karara göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası alt sınırı, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93 artış dikkate alınarak 241 bin 43 TL olarak belirlendi.