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Cezası yüzde 43 arttı: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Cezası yüzde 43 arttı: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

08:037/12/2024, Cumartesi
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241 bin 43 TL olarak belirlenen asgari idari para cezası 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.
241 bin 43 TL olarak belirlenen asgari idari para cezası 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Rekabet Kurumu, asgari idari para cezasını yeniden değerleme oranına göre 241 bin 43 TL olarak belirledi. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle duyuruldu.

Rekabet Kurumu asgari idari para cezasının 2024 yılı için yeniden değerleme oranına göre 241 bin 43 lira olarak belirlendiğine dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımladı.



Yayımlanan karara göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası alt sınırı, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93 artış dikkate alınarak 241 bin 43 TL olarak belirlendi.

Bu ceza, 1 Ocak 2025'ten itibaren 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak.




#Rekabet Kurumu
#Asgari ceza
#Resmi Gazete

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