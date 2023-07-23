Cezayir’le 5 anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle çalışma ziyareti için İstanbul’a gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde törenle karşıladı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Öte yandan Türkiye’nin Cezayir ile farklı alanlarda yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 5 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandı. Anlaşmalar; balıkçılık, su ürünleri, madencilik, mesleki eğitim alanlarında iş birliği ile küçük işletmeler arasında ticari iş birliği konularını kapsıyor. Anlaşmalarla iki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin iyileştirilmesi hedefleniyor.