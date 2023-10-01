CHP 11 ilde sınıfta kaldı

CHP’li isimler tarafından yönetilen 11 büyükşehirin AK Partili grup başkanvekilleri İstanbul’daki istişare toplantısında bir araya geldi. Daha önce 5 ilde gerçekleştirilen istişare toplantılarının 6’ıncısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Göksu, “CHP’li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar TL olan İBB’nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB’yi iflas ettirmiştir” dedi.

HEPSİ GERİ KAZANILACAK

Fatih’teki Sarayburnu Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirilen istişare toplantısında İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay illerindeki meselelere ilişkin değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda ortak metni okuyan Tevfik Göksu, yapılan istişare toplantısında CHP’li belediyeler tarafından yönetilen 11 büyükşehrin yerel seçimlerde AK Parti tarafından geri kazanılarak, bu şehirlerin geleceğe taşınacağını söyledi.

VERDİKLERİ SÖZLER BROŞÜRLERDE KALDI

Göksu, “11 şehrin AK Parti Grup Başkanvekilleri olarak 5 yılın sonunda görmekteyiz ki, söz konusu 11 büyükşehir belediye başkanı, kendilerine verilen yönetim yetkisini şehirlerimizin ihtiyaçları için değil, kendi kişisel gelecekleri için kullanmışlardır. Milletten oy alabilmek için verdikleri sözler, seçim tanıtım broşürlerinde kalmıştır” dedi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun “Öz kaynakları iki katına çıkaracağım” sözünü hatırlatan Göksu, “CHP’li İBB başkanı, 5 yılın sonunda belediyenin öz kaynaklarını yaklaşık 4 kat düşürmüştür. Yani İBB’yi 4 kat küçültmüş ve belediyeyi finansal olarak yönetilemez hale getirmiştir” şeklinde konuştu.

HATAY’DA ÇÖP BİLE TOPLANMIYOR

Göksu şöyle devam etti: Ankara’da ‘Belediyenin öz kaynaklarıyla 58 km metro yapacağım’ diyenlerin bugün 1 km metro hattını bile tamamlamamış olması işte bu samimiyetsizliğin göstergesidir. Hatay’da çöplerin toplanması, ilaçlama yapılması, park ve bahçelerin bakımı gibi en rutin belediye hizmetlerinin bile yapılamıyor olması, beceri noksanlığıdır. Asrın felaketiyle sarsılan Hataylılar, belediyecilik anlamında yalnız bırakılmıştır. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin, yaraların sarılması konusunda devletin kurumlarına ayak uyduramaması problem körlüğüdür.

TEKİRDAĞ’I SUSUZLUĞA MAHKÛM ETTİLER

4,5 milyarlık devasa bütçesi olmasına rağmen, altyapıya dair hiçbir çalışma yapmayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğiyle oynamaktadır. Ege’nin İncisi İzmir’i pis kokuyla özdeşleştiren CHP’li yönetim, 25 yıldır İzmir’in altyapısına dair kafa yormamıştır. Arıtma tesisleri çalışmayan, çevre yatırımları yapılmayan İzmir’de, körfez alarm vermektedir. Yenilenmesi gereken 33 bin konuta rağmen hala 700 konutun dönüşmüş olması, İzmirlilerin can güvenliğinin hiçe sayıldığını göstermektedir. Depremzede vatandaşlarımızı kapı dışarı etmekle ün salan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde de durum farklı değildir. Tekirdağ’ın yaklaşık 100 mahallesi susuzluğa mahkûm edilmiştir.







