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CHP Ankara İl Başkanı Akıllı'dan partisine 'örgüt' çıkışı: İş bekliyorsanız yüzünüzü bize dönün

Kurultay vakti yaklaşan CHP'de örgüt yapısı ile ilgili de 'değişim' çağrıları gelmeye başladı. Partide sistemin belediye başkanları üzerine kurulduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini belirten CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "Örgütten iş bekliyorsan, yüzünü örgüte dönmen lazım, örgütü güçlendirmen lazım" dedi.

11:44 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı parti yönetimine 'Örgüte yüzünüzü dönün' çağrısı yaptı.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı parti yönetimine 'Örgüte yüzünüzü dönün' çağrısı yaptı.

Seçim hezimetinin ardından 'değişim' çağrılarının yükseldiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasından umudu kesen partililer, örgüt yapısında değişime gidilmesi gerektiğini belirtti.


CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, seçim sürecinde örgütün dışlandığını ve ortak politika geliştirilemediğini belirterek 'Genel Merkez yüzünü örgüte dönmeli' çağrısında bulundu.


Akıllı,
"Bu partide belediye başkanları üzerine kurulu sistemin değiştirilmesi lazım. Örgütten iş bekliyorsan, Kızılcahamam’ın 104 köyüne gidecek örgüt istiyorsan, yüzünü örgüte dönmen lazım, örgütü güçlendirmen lazım. Çünkü seni sahada taşıyacak olan örgüttür"
dedi.

'Devşirme işinden vazgeçmen lazım'


T24'te yer alan habere göre; eski CHP'nin kadro ve kitle partisi olduğunu söyleyen Akıllı,
"Sağdan, soldan bu devşirme işinden vazgeçmen lazım. Duruşunu netleştirmen gerekiyor. "
ifadelerini kullandı.

'Değişim isteyenlerin de bir vizyon koyması gerekiyor'

Değişim çağrısı yapanlara da seslenen Akıllı, "Partide değişim isteyenlerin de bir vizyon koyması gerekiyor. En önemli inandırıcılık. Siz bu inandırıcılığı ortaya koyarsanız örgüt de arkanızdan gelir zaten. " diye konuştu.

#CHP
#Ankara
#Ali Hikmet Akıllı
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