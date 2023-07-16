CHP Ankara İl Başkanı Akıllı'dan partisine 'örgüt' çıkışı: İş bekliyorsanız yüzünüzü bize dönün

"Bu partide belediye başkanları üzerine kurulu sistemin değiştirilmesi lazım. Örgütten iş bekliyorsan, Kızılcahamam’ın 104 köyüne gidecek örgüt istiyorsan, yüzünü örgüte dönmen lazım, örgütü güçlendirmen lazım. Çünkü seni sahada taşıyacak olan örgüttür"

"Bu partide belediye başkanları üzerine kurulu sistemin değiştirilmesi lazım. Örgütten iş bekliyorsan, Kızılcahamam’ın 104 köyüne gidecek örgüt istiyorsan, yüzünü örgüte dönmen lazım, örgütü güçlendirmen lazım. Çünkü seni sahada taşıyacak olan örgüttür"

T24'te yer alan habere göre; eski CHP'nin kadro ve kitle partisi olduğunu söyleyen Akıllı,

T24'te yer alan habere göre; eski CHP'nin kadro ve kitle partisi olduğunu söyleyen Akıllı,

Değişim çağrısı yapanlara da seslenen Akıllı, "Partide değişim isteyenlerin de bir vizyon koyması gerekiyor. En önemli inandırıcılık. Siz bu inandırıcılığı ortaya koyarsanız örgüt de arkanızdan gelir zaten. " diye konuştu.