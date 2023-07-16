CHP Ankara İl Başkanı Akıllı'dan partisine 'örgüt' çıkışı: İş bekliyorsanız yüzünüzü bize dönün

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı parti yönetimine 'Örgüte yüzünüzü dönün' çağrısı yaptı.
Seçim hezimetinin ardından 'değişim' çağrılarının yükseldiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasından umudu kesen partililer, örgüt yapısında değişime gidilmesi gerektiğini belirtti.
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, seçim sürecinde örgütün dışlandığını ve ortak politika geliştirilemediğini belirterek 'Genel Merkez yüzünü örgüte dönmeli' çağrısında bulundu.
'Devşirme işinden vazgeçmen lazım'
'Değişim isteyenlerin de bir vizyon koyması gerekiyor'
Değişim çağrısı yapanlara da seslenen Akıllı, "Partide değişim isteyenlerin de bir vizyon koyması gerekiyor. En önemli inandırıcılık. Siz bu inandırıcılığı ortaya koyarsanız örgüt de arkanızdan gelir zaten. " diye konuştu.