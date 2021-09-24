MHP Genel Başkan Bahçeli, yaptığı açıklamada, “sözde Kürt” sorununun emperyalistlerin hiç taviz vermediği, iş birlikçilerinin hiç vazgeçmediği bir istismar, inkar ve ihanet mekanizması olarak kullanıldığını kaydetti.

“Herkesi uyarıyorum, kökeni, mezhebi, dili ve yöresi ne olursa olsun, Türkiye’de tek bir insanımız bile sorun değildir veya siparişi Türkiye düşmanları eliyle verilen yığma bir sorunun parçası görülemeyecektir.” değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

“Sözde Kürt sorunundan bahsetmek, başka bir ifadeyle Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, hatta fişlemek demektir. Bunun adı da vatana ve millete ihanettir. CHP ile İP’in aynı anda HDP’yi meşru organ görüp sözde Kürt sorunu üzerinden PKK’ya zeytin dalı uzatmaları terörizmin değirmenine su taşıyan bedhahlıktır. Kalbinde vatan sevgisi olup da HDP’nin PKK demek olduğunu bilmeyen, görmeyen, idrak etmeyen yoktur. HDP’yi meşru görmek meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir. İP yönetimi terörizmin pençesinde güç ve iktidar devşirmenin izindedir.”

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”Dostlar kimdir, barış ne demektir?” diye soran Bahçeli, düşmanı dost gören bir anlayışın, vatanı karanlığa, milleti uçuruma çekmesinin kaçınılmaz bir hayat ve siyaset gerçeği olduğunu dile getirdi.

PKK’nın mandası altına girdiler

Devlet Bahçeli, bin yıldır birlikte yaşanılan, ortak kardeşlik hukuku ve akrabalık bağları geliştirilen Kürt kökenli vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit haklara sahip onurlu bireyleri olduğunu vurgulayarak, “PKK’yla dayanışma içinde etnik bölücülük hevesi peşinde koşanlara Kürt kardeşlerimiz göz yummayacaktır. CHP artık HDP’dir, HDP zaten PKK’dır, nihayetinde İP ile CHP de PKK’nın mandası altına girmiştir.” görüşünü paylaştı.

Temel sakatlığın, etnik bölücülük sorununun, Kürt kökenli vatandaşların tamamını ilgilendiren ve kapsayan bir sorun olarak takdim edilmesi ve ayrıştırıcı bir zeminde çözüm arayışlarına girilmesi olduğuna dikkati çeken Bahçeli, Türk milletinin bu kokuşmuşluğa izin vermeyeceğini belirtti.

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