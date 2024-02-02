CHP dört büyükşehir adayını daha açıkladı: Tepkilerin odağındaki isim değiştirildi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkan Adaylığı için İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek istemiş, bu talep reddedilmişti. O dönem masayı terk ettiği belirtilen Yavaş, bu kez de Mamak'ta 'aday' krizi çıkardı. Özarslan, Mamak’tan aday gösterilmeyince Yavaş, Özarslan'ı başdanışmanlığa atadı.