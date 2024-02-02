|
Gündem

CHP dört büyükşehir adayını daha açıkladı: Tepkilerin odağındaki isim değiştirildi

CHP, dördü büyükşehir olmak üzere 103 bölgede daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Gaziantep'te Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş ve Mardin'de Ömer Durak aday gösterildi. CHP, tepkiler sonrasında Çiğli adayını değiştirme kararı aldı.

22:06 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:29 - 3/02/2024 Cumartesi
Diğer
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi toplantısı sonrasında dört büyükşehir belediye başkan adayını daha duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin oldu. Gaziantep'te aday Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Mardin'de ise Ömer Durak oldu.

Ankara'da dört ilçe adayı netleşti

CHP Ankara'da bazı ilçe adaylarını da duyurdu. Altındağ'da Ramazan Değerli, Çamlıdere'de Mehmet Cengiz, Keçiören'de Mesut Özarslan ve Pursaklar'da Halil Tuncay aday oldu.

Yavaş'ın sağ kolu aday yapıldı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı Etimesgut'tan aday yapmak istemiş fakat bu talebi Genel Merkez tarafından reddedilmişti. Özarslan'ı başdanışman atayan Yavaş, partisine 'istifa resti' çekmişti. Gelinen noktada Yavaş'ın istediği isim Keçiören'den aday gösterildi.

İzmir'de tartışılan isim Çiğli adaylığından geri çekildi

Öte yandan Çiğli adayı da değişti. Çiğli Belediyesi'nde yayınladığı videolarla tepki geçen Uygar Yıldırım yerine Onur Emrah gösterildi.

Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:




#CHP
#Ankara
#Antalya
#Kocaeli
#Aday
#Seçim
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak, ne kadar oldu 2024? İşte ödeme takvimi...