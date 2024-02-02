CHP dört büyükşehir adayını daha açıkladı: Tepkilerin odağındaki isim değiştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi toplantısı sonrasında dört büyükşehir belediye başkan adayını daha duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin oldu. Gaziantep'te aday Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Mardin'de ise Ömer Durak oldu.
Ankara'da dört ilçe adayı netleşti
CHP Ankara'da bazı ilçe adaylarını da duyurdu. Altındağ'da Ramazan Değerli, Çamlıdere'de Mehmet Cengiz, Keçiören'de Mesut Özarslan ve Pursaklar'da Halil Tuncay aday oldu.
Yavaş'ın sağ kolu aday yapıldı
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı Etimesgut'tan aday yapmak istemiş fakat bu talebi Genel Merkez tarafından reddedilmişti. Özarslan'ı başdanışman atayan Yavaş, partisine 'istifa resti' çekmişti. Gelinen noktada Yavaş'ın istediği isim Keçiören'den aday gösterildi.
İzmir'de tartışılan isim Çiğli adaylığından geri çekildi
Öte yandan Çiğli adayı da değişti. Çiğli Belediyesi'nde yayınladığı videolarla tepki geçen Uygar Yıldırım yerine Onur Emrah gösterildi.