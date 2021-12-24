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POLİTİKA

CHP FETÖ'cülere verdiği 'KHK' sözünü bir adım ileri taşıdı: Tüm hazırlıklar yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, darbe girişimi ardından kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Olası bir iktidar değişiminde ilk yapılacak işlerden birinin KHK'lılarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olduğunu belirten Tanrıkulu, "Bu bir maddelik düzenlemedir. Tüm hazırlıkları yapılmıştır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP FETÖcülere verdiği KHK sözünü bir adım ileri taşıdı: Tüm hazırlıklar yapıldı
​CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin adından çıkarılan KHK kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere yönelik çalışmalarını tamamladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"TÜM HAZIRLIKLARI YAPILMIŞ ŞU ANDA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili "Tüm hakları ilk bir ayda iade edilecek, kamuda göreve başlayacak ve özlük hakları iade edilecek" açıklamasını hatırlatan Tanrıkulu, "Bu bir maddelik düzenlemedir. Tüm hazırlıkları yapılmıştır şu anda." ifadesini kullandı.

​CHP FETÖ'cülere verdiği 'KHK' sözünü bir adım ileri taşıdı: Tüm hazırlıklar yapıldı
OYNAT 00:53
​CHP FETÖ'cülere verdiği 'KHK' sözünü bir adım ileri taşıdı: Tüm hazırlıklar yapıldı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, darbe girişimi ardından kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Olası bir iktidar değişiminde ilk yapılacak işlerden birinin KHK'lılarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olduğunu belirten Tanrıkulu, 'Bu bir maddelik düzenlemedir. Tüm hazırlıkları yapılmıştır' dedi.

"İLK İŞİMİZ ONLARLA HELALLEŞMEK"

"Olası bir iktidar değişiminde ilk yapacağımız işlerden biri bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olacak." diyen Tanrıkulu, "Aynı zamanda buna sebebiyet verenlerden hesap soracağız." açıklamasında bulundu.

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